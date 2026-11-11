En pappa i 30-årsåldern döms till nio års fängelse för grov misshandel av sin två månader gamla son, rapporterar DN. Mamman döms till två års fängelse för att inte ha skyddat barnet från misshandeln.

Föräldrarna kom in med sin son till akuten på Skaraborgs sjukhus i april. Personalen slog larm till polis och socialtjänst om svåra skador som inte stämde med det föräldrarna sökte för, skriver Expressen: flera frakturer, spänd fontanell och blödningar i ögonen, kring hjärnan och ryggmärgen.

I bevisningen ingår sms-konversationer där mamman skriver till en vän att hon är orolig för sonen, och hon uppger i förhör att hon upplevt pappan som hårdhänt.

Efter flera dagars sjukhusvård placerades pojken i jourhem.