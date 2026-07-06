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Polisinsatsen. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Mordet i Uppsala

Pappa hörde skotten från köket: ”Obehagligt”

Av Olivia W Demred
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Boende i området Kvarngärdet uttrycker olust efter gårdagskvällens dödsskjutning. En småbarnspappa berättar för UNT att han stod i köket när skottlossningen inträffade.

– Jag hörde smällarna, men jag såg ingenting. Det är obehagligt, säger han när han precis lämnat barn på en förskola i närheten på måndagsmorgonen.

Diana Stockelin var på väg till sin bil för ett nattpass när hon möttes av blåljus. Hon säger till SVT Nyheter Uppsala att händelsen är läskig och tragisk.

– Man undrar var vi är på väg i samhället.

En man i 20-årsåldern dog i skjutningen. Under morgonen uppgav polisen att en person anhållits misstänkt.

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