Par misstänks ha svindlat hotell på tusentals kronor
En man och en kvinna sitter häktade för att ha bott och ätit för mer än 200 000 kronor på hotell – utan att betala. Det rapporterar P4 Västernorrland.
– De har bokat hotellrummen, de har ätit och de har druckit, utan att ha avsikt att betala för vistelsen, säger Tommy Bylund på polisen.
Paret greps vid ett hotell utanför Sundsvall i mitten av oktober. Totalt misstänks de ha gjort samma sak på ett tiotal hotell. Paret kommer från västkusten och är i 40 respektive 60-årsåldern.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen