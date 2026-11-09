En man och en kvinna sitter häktade för att ha bott och ätit för mer än 200 000 kronor på hotell – utan att betala. Det rapporterar P4 Västernorrland.

– De har bokat hotellrummen, de har ätit och de har druckit, utan att ha avsikt att betala för vistelsen, säger Tommy Bylund på polisen.

Paret greps vid ett hotell utanför Sundsvall i mitten av oktober. Totalt misstänks de ha gjort samma sak på ett tiotal hotell. Paret kommer från västkusten och är i 40 respektive 60-årsåldern.