Partiet Arkitektupproret: Redo att samarbeta

Björn Tarras-Wahlberg under en protest mot bygget av Nobelcenter för tio år sedan.

Lobbyisten och vd:n Björn Tarras-Wahlberg har tillsammans med arkitekten Nils Freckéus startat ett nytt parti med syfte att bevara vad man beskriver som traditionell arkitektur. Det skriver Svenska Dagbladet.

Partiet heter Arkitektupproret men ska inte förväxlas med föreningen med samma namn. Faktum är att föreningen klagat över att partiet tagit deras namn, något som Tarras-Wahlberg avfärdar som ”småaktigt”.

Partiet ställer upp i flera kommuner såväl som i riksdagsvalet, och säger sig vara redo att samarbeta med alla andra partier.

– Vi skiter fullständigt i om de tycker att det är häftigt att betala skatt, eller om de vill kasta ut invandrare. Vi bryr oss om arkitekturen, säger Nils Freckéus.