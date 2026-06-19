Partiet Arkitektupproret: Redo att samarbeta
Lobbyisten och vd:n Björn Tarras-Wahlberg har tillsammans med arkitekten Nils Freckéus startat ett nytt parti med syfte att bevara vad man beskriver som traditionell arkitektur. Det skriver Svenska Dagbladet.
Partiet heter Arkitektupproret men ska inte förväxlas med föreningen med samma namn. Faktum är att föreningen klagat över att partiet tagit deras namn, något som Tarras-Wahlberg avfärdar som ”småaktigt”.
Partiet ställer upp i flera kommuner såväl som i riksdagsvalet, och säger sig vara redo att samarbeta med alla andra partier.
– Vi skiter fullständigt i om de tycker att det är häftigt att betala skatt, eller om de vill kasta ut invandrare. Vi bryr oss om arkitekturen, säger Nils Freckéus.
bakgrund
Föreningen Arkitektupproret
Wikipedia (sv)
Arkitekturupproret är en svensk ideell förening, som bildades i september 2016. Den verkar för nybyggnation enligt klassisk arkitekturtradition, förbättrad områdesplanering och ett stärkt skydd för befintliga kulturvärden. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Arkitekturupproret började som en grupp på Facebook i slutet av 2014, och hade 2020 över 60 000 följare. Arkitekturupproret har systergrupper i Danmark, Estland, Finland, Israel, Nederländerna, Norge, Montenegro och Tyskland samt flera lokalgrupper. Sedan 2016 delar föreningen ut Kasper Kalkon-priset. Namnet Kasper Kalkon anspelar ironiskt på Sveriges Arkitekters främsta pris, Kasper Salin-priset, och upproret håller varje år en Kalkongala som motsvarighet till Kasper Salin-galan, där bland annat pris för Sveriges fulaste respektive vackraste nybygge delas ut.
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