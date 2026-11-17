Påve Leo XIV fick ett radband kastat i sitt ena öga under en mässa i Peru. På Vatikanens privatplan hem till Rom meddelar påven via nyhetsbyrån AP att han ”förlåter” den som kastade.

Påven befann sig i sin ”popemobile” på väg genom de 1,5 miljoner människor som sökt sig till den flygbas i Lima där mässan skulle hållas. Ögat skadades, påven gjorde en lätt grimas men fortsatte sedan som om ingenting hade hänt. Själv tolkar han händelsen som att någon ”med mycket tro” bara ville komma honom nära.

– Det visar att här verkligen finns entusiasm, och sann tro.

När påven befinner sig i sitt inglasade fordon händer det ofta att människor kastar radband, kramdjur och andra presenter till honom.