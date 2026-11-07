Peggy Gou till Stockholm för klubbspelning
Den sydkoreanska dj:n och artisten Peggy Gou är klar för en Sverigespelning, rapporterar TT. Den 11 december medverkar hon i klubbkonceptet Hotel Grand Stade på Banan-Kompaniet i Stockholm.
Peggy Gou är känd för låtar som ”(It goes like) Nanana” och ”Starry night”.
bakgrund
Peggy Gou
Wikipedia (en)
Kim Min-ji (Korean: 김민지; born 3 July 1991), known as Peggy Gou ( PEG-ee GOO; 페기 구), is a South Korean DJ, singer, songwriter, fashion designer, and record producer based in Berlin, Germany. She has released seven EPs on record labels including Ninja Tune and Phonica. In 2019, she launched her own independent record label named Gudu Records, and released a DJ-Kicks compilation titled DJ-Kicks: Peggy Gou, through !k7 Records. Her debut album, I Hear You, was released on 7 June 2024 through XL Recordings.
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