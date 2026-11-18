Demokraten Mary Peltola säger att hon ska utmana det hon kallar ”ett riggat system” i Washington efter sin seger i senatsvalet i Alaska.

”Jag kommer att stå upp mot vem som helst”, skriver hon i ett uttalande som New York Times tagit del av.

Höga levnadskostnader, särskilt bränslepriserna, präglade valrörelsen i delstaten. Peltola, som kampanjade med sloganen ”Fisk, familj, frihet”, har pekat ut Trumpadministrationen som ansvarig för de höga priserna.

Republikanen Dan Sullivan försökte i stället lägga skulden för väljarnas ekonomiska problem på Demokraterna och har bland annat varnat för att partiet skulle stoppa oljeprojekt i delstaten.