Peltola lovar att utmana ”riggat system” i Washington
Demokraten Mary Peltola säger att hon ska utmana det hon kallar ”ett riggat system” i Washington efter sin seger i senatsvalet i Alaska.
”Jag kommer att stå upp mot vem som helst”, skriver hon i ett uttalande som New York Times tagit del av.
Höga levnadskostnader, särskilt bränslepriserna, präglade valrörelsen i delstaten. Peltola, som kampanjade med sloganen ”Fisk, familj, frihet”, har pekat ut Trumpadministrationen som ansvarig för de höga priserna.
Republikanen Dan Sullivan försökte i stället lägga skulden för väljarnas ekonomiska problem på Demokraterna och har bland annat varnat för att partiet skulle stoppa oljeprojekt i delstaten.
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