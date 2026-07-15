Pendeltågsstationen på T-centralen utryms

Pendeltågsstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet.

– Det är något form av tekniskt problem med larmet, tekniker är på plats och vi får inte öppna stationen förrän de lokaliserat problemet, säger SL:s presschef Andreas Strömberg till Expressen.

Tågen stannar inte vid stationen. Det finns ännu ingen prognos för när trafiken rullar som vanligt igen.