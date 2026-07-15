ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Stockholm Citys pendeltågsstation utrymd under onsdagskvällen. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pendeltågsstationen på T-centralen utryms

Av Patrik Dahlin, Hedda Hallsenius
Publicerad:

Pendeltågsstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet.

– Det är något form av tekniskt problem med larmet, tekniker är på plats och vi får inte öppna stationen förrän de lokaliserat problemet, säger SL:s presschef Andreas Strömberg till Expressen.

Tågen stannar inte vid stationen. Det finns ännu ingen prognos för när trafiken rullar som vanligt igen.

Tunnelbanan påverkas inte
Aftonbladet
Ett automatlarm gick igång
Expressen
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen