Person har fallit överbord från kryssningsfartyg
En person har fallit överbord från ett kryssningsfartyg utanför Kapellskär i Norrtälje kommun, skriver TT.
– Man såg på en kamera att personen trillade överbord, säger Jörgen Hansson, biträdande räddningsledare på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.
Larmet kom in vid 01-tiden och det har pågått en stor sökinsats under natten. Det är nu polisen som hanterar ärendet.
Kapellskär
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