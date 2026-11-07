En bild på en av Sjöfartsverkets helikoptrar.

En person har fallit överbord från ett kryssningsfartyg utanför Kapellskär i Norrtälje kommun, skriver TT.

– Man såg på en kamera att personen trillade överbord, säger Jörgen Hansson, biträdande räddningsledare på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Larmet kom in vid 01-tiden och det har pågått en stor sökinsats under natten. Det är nu polisen som hanterar ärendet.