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Person med Säpo-skydd hotad – misstänkt söks

Av Tomas Ekelund
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En person med Säposkydd i den centrala statsledningen har utsatts för hot, enligt uppgifter till Expressen. Chefsåklagare Per Lindqvist vill inte uppge vem det är som har hotats.

Ingen har frihetsberövats men det finns en misstänkt gärningsperson.

– Vi tror att personen befinner sig i Sverige, säger Lindqvist till SVT Nyheter.

Säkerhetspolisen har nu inlett en förundersökning om olaga hot.

Det är oklart när hotet ska ha ägt rum
Expressen
Vill inte uppge hur brottet begåtts
Sveriges Television
bakgrund
 
Centrala statsledningen
Wikipedia (sv)
Centrala statsledningen är ett begrepp som används i svensk lagstiftning gällande personskyddet, och definieras i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen (Säpo) som en personkrets omfattande statschefen, tronföljaren, talmannen, riksdagsledamöterna, statsministern, statsråden, statssekreterarna och kabinettssekreteraren. Säkerhetspolisen får utöver detta besluta om personskydd i enskilda fall, och ansvarar även för personskydd i samband med statsbesök och liknande händelser. År 2014 gjorde Säpo bedömningen att drygt 400 personer omfattades av begreppet. Det var först efter mordet på Anna Lindh som begreppet definierades i lagen, på inrådan från Lagrådet, efter att en utredning om personskyddet tillsattes av Regeringen Persson år 2003.
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