Person med Säpo-skydd hotad – misstänkt söks

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En person med Säposkydd i den centrala statsledningen har utsatts för hot, enligt uppgifter till Expressen. Chefsåklagare Per Lindqvist vill inte uppge vem det är som har hotats.

Ingen har frihetsberövats men det finns en misstänkt gärningsperson.

– Vi tror att personen befinner sig i Sverige, säger Lindqvist till SVT Nyheter.

Säkerhetspolisen har nu inlett en förundersökning om olaga hot.