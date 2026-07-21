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Sommartrafiken

Person påkörd av lastbil på E6 – vägen avstängd

Av Emma Hedlin
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E6 söder om Strömstad är avstängd i båda riktningar efter en olycka, rapporterar flera medier.

Räddningstjänsten uppger för Göteborgs-Posten att en lastbil har kört in i en husvagn bakifrån. En person har blivit påkörd och förts till sjukhus med allvarliga skador, skriver Bohusläningen.

– En annan är vaken och talbar, och ytterligare en är inte fysiskt skadad. Men det är för tidigt att säga något, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr till GP.

Stoppet väntas pågå fram till klockan 14.00.

Räddningstjänsten: Mycket bråte på vägen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
En person har gripits
www.bohuslaningen.se  · Ofta betalvägg
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