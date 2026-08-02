Phil Collins var nära döden: ”Folk tog farväl”

Våren 2024 låg rockikonen Phil Collins på ett sjukhus i Schweiz, en hårsmån från döden, berättar han i en intervju med Sunday Times.

Hans alkoholmissbruk hade gått så långt att organen var på väg att ge upp.

– Folk kom för att ta farväl. Men jag minns inte att de var där, jag hade ingen aning om vad som pågick, säger han.

Sjukhusvistelsen varade i sju månader. I dag går 75-åringen med kryckor efter flera ryggrads- och knäoperationer, nervskador i handen hindrar honom från att spela trummor, och han har typ 2-diabetes. En inneboende sjuksköterska vårdar honom dygnet runt.

Vardagen består nu mest av tv-tittande, promenader runt huset och läkarbesök.

Collins – som varit gift tre gånger – säger att han gärna vill bli kär igen.

– Men det är nog för sent för det. Jag är inte så social, jag går inte ut, säger han.