En pakistansk man med koppling till iranska regimen döms till 27 års fängelse av amerikansk domstol för att ha planerat ett mord på presidenten Donald Trump, skriver The Guardian.

Dådet ska ha varit tänkt som en hämnd för USA:s dödliga attacken mot den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani.

Mannen har uppgett att han pressades till att utföra planen av Irans revolutionsgarde, som enligt hans egen utsaga utgjorde ett hot mot hans familj i Teheran.

Hans försvarare meddelar att domen kommer att överklagas.