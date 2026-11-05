Mikroplaster tycks ändra färg på vattnet kring Great Pacific Garbage Patch – ett område i Stilla havet som samlar enorma mängder plastskräp. Det visar en ny studie enligt NBC News.

Analyser av satellitbilder över 20 års tid visar att vattnet omkring fått en mer cyanblå ton.

– Det är chockerande och oroande, säger kemiprofessorn Aron Stubbins, som inte medverkat i studien.

En möjlig positiv effekt av fyndet är att det ska gå att kartlägga var föroreningarna av mikroplaster ökar, så att insatser ska kunna sättas in.