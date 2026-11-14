(Anna Tärnhuvud / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Tankesmedjan Timbros vd PM Nilsson rasar efter att Dagens Nyheter publicerat en krönika om honom under lördagsmorgonen. Nu backar tidningen och stoppar den från att publiceras digitalt, skriver Aftonbladet.

I krönikan skriver Catia Hultquist att hon noterat ”mörkare, mer markerade ögon” hos PM Nilsson och funderade på om han börjat använda kajal, skriver Expressen.

”Vad har hänt? Kanske har han helt enkelt hakat på den snabbväxande metrosexuella trenden?”

På X skriver PM Nilsson att det beror på att han opererat ögonen. Två näthinneavlossningar, två starroperationer och nu tar droppar mot högt tryck. Om det vill sig illa kan han förlora synen.

”Men för DN är det en kittling i magen. Svin.”