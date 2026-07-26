Podd: Jackie Arklöv vill bli fri – har han någon chans?

Jackie Arklöv på en odaterad bild som tillgängliggjorts av polisen. Den tros ha tagits innan morden i Malexander. (Polisen / TT Nyhetsbyrån)

Var är Panchen Lama? Kommer Jackie Arklöv någonsin att släppas ur fängelset? Håller Kina på att vinna AI-kapplöpningen – genom att fuska? Här är veckans poddar för dig som vill veta mer om ...

... den försvunna Panchen lama

För mer än 30 år sedan pekade Dalai Lama ut en sexårig pojke som den rättmätige Panchen lama, den näst högsta ledaren inom tibetansk buddhism. Men pojken försvann kort därefter. I DN:s podd Spotlight får du höra om varför pojkens försvinnande fortfarande skapar konflikter – och frågan om vem som nu ska ta över när Dalai Lama dör.

... Jackie Arklövs hopp om att bli fri

Jackie Arklöv dömdes 1999 till livstids fängelse efter att ha skjutit ihjäl poliserna Olle Borén och Robert Karlström i samband med ett bankrån i Malexander. Han har kämpat i åratal för att få sitt straff tidsbestämt, men utan framgång. I veckans avsnitt av Krimrummet från Expressen berättar Arklöv själv om vad han tror om sina chanser att bli fri.

... det senaste om USA:s AI-rally mot Kina

Det kinesiska bolaget Moonshots nya AI-modell Kimi K3 tycks vara nästan lika bra, eller bättre, än amerikanska Anthropics världsledande Fable 5. Dessutom är den mycket billigare att använda. Vita huset anklagar samtidigt Moonshot för att ha använt Anthropics modeller för att träna sina egna. Men är det verkligen sant? Och kan USA egentligen göra något åt det om det skulle vara så? Wireds Uncanny Valley ger dig det senaste i AI-kapplöpningen.