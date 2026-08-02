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Illustrationsbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pojkar intensivvårdas efter krock med polis

Av Joel Malmén
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Två pojkar i 15-årsåldern har skadats allvarligt i en krock med en polisbuss i Nybro utanför Kalmar, skriver polisen på sin hemsida.

Pojkarna färdades på samma elsparkcykel och krockade med polisbussen i samband med en kontroll.

Båda fördes till sjukhus med ambulans och vårdas nu på intensiven, skriver Region Kalmar.

– Vi har kunnat prata med dem initialt, säger polisens presstalesperson Filip Annas till TV4 Nyheterna.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Region Kalmars skaderapport
regionkalmar.se
Händelsen ska internutredas
www.tv4.se
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