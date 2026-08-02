Pojkar intensivvårdas efter krock med polis
Två pojkar i 15-årsåldern har skadats allvarligt i en krock med en polisbuss i Nybro utanför Kalmar, skriver polisen på sin hemsida.
Pojkarna färdades på samma elsparkcykel och krockade med polisbussen i samband med en kontroll.
Båda fördes till sjukhus med ambulans och vårdas nu på intensiven, skriver Region Kalmar.
– Vi har kunnat prata med dem initialt, säger polisens presstalesperson Filip Annas till TV4 Nyheterna.
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