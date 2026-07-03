ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild av elsparkcyklar. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pojkar på elsparkcykel påkörda – bil smet från platsen

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Två pojkar på en elsparkcykel har blivit påkörda av en bil på ett övergångsställe i Värnamo, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Bilen som ska ha kört på pojkarna är inte kvar på platsen, och polisen har upprättat en anmälan om smitning från olycksplats och vårdslöshet i trafik.

Pojkarna, som är i 10-15-årsåldern, var lindrigt skadade och inte i behov av sjukhusvård. Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian till Aftonbladet.

Polisen samlar in uppgifter på plats
Sveriges Television
Pojkarna stod på samma elsparkcykel
Aftonbladet
Polisen: ”Bilisten är varmt välkommen att höra av sig”
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen