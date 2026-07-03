Pojkar på elsparkcykel påkörda – bil smet från platsen
Två pojkar på en elsparkcykel har blivit påkörda av en bil på ett övergångsställe i Värnamo, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.
Bilen som ska ha kört på pojkarna är inte kvar på platsen, och polisen har upprättat en anmälan om smitning från olycksplats och vårdslöshet i trafik.
Pojkarna, som är i 10-15-årsåldern, var lindrigt skadade och inte i behov av sjukhusvård. Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian till Aftonbladet.
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