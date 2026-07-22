Pojkar vandaliserade kollogård med tillhyggen

Ett sommarkollo på Barnens ö i Norrtälje slutade med att polisen larmades, skriver DN.

Ett 40-tal barn i högstadieåldern ska ha varit på lägret, varav en grupp pojkar ska ha skapat konflikt och använt grovt språk. När det togs ett beslut om att pojkarna skulle skickas hem blev de upprörda.

– De började ta sig tillbaka till gården de tidigare varit på. Och då uppstod det en del skadegörelse, säger verksamhetschefen Elias Gröön.

Med tillhyggen ska de ha krossat rutor och skadat fordon. Polisen larmades till platsen och ärendet lämnades över till socialtjänsten.