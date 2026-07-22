ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pojkar vandaliserade kollogård med tillhyggen

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Ett sommarkollo på Barnens ö i Norrtälje slutade med att polisen larmades, skriver DN.

Ett 40-tal barn i högstadieåldern ska ha varit på lägret, varav en grupp pojkar ska ha skapat konflikt och använt grovt språk. När det togs ett beslut om att pojkarna skulle skickas hem blev de upprörda.

– De började ta sig tillbaka till gården de tidigare varit på. Och då uppstod det en del skadegörelse, säger verksamhetschefen Elias Gröön.

Med tillhyggen ska de ha krossat rutor och skadat fordon. Polisen larmades till platsen och ärendet lämnades över till socialtjänsten.

Kolloverksamheten ska utreda om de brustit i hanteringen
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Ingen person skadades fysiskt
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen