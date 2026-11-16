Rätten i danska Lyngby fäller en 16-årig svensk pojke till mordförsök, skriver Politiken. Pojken var bara 15 år och skulle börja i nionde klass när han i juli förra året greps för mordförsök i Köpenhamnsförorten Værløse.

När han greps bar pojken, som var på rymmen från sitt hem i Linköping, på en halvautomatisk pistol, latexmask och engångshandskar.

Pojken har nekat till brott, men domstolen i Lyngby anser bevisningen övertygande.

En man i 30-årsåldern fälls samtidigt för att ha hjälpt pojken.

Vilket straff pojken får är ännu inte bestämt. Enligt Corren, som pratat med pojkens advokat, riskerar han fem års fängelse.