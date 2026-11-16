Pojke fälls för morduppdrag i Danmark – kan få fängelse
Rätten i danska Lyngby fäller en 16-årig svensk pojke till mordförsök, skriver Politiken. Pojken var bara 15 år och skulle börja i nionde klass när han i juli förra året greps för mordförsök i Köpenhamnsförorten Værløse.
När han greps bar pojken, som var på rymmen från sitt hem i Linköping, på en halvautomatisk pistol, latexmask och engångshandskar.
Pojken har nekat till brott, men domstolen i Lyngby anser bevisningen övertygande.
En man i 30-årsåldern fälls samtidigt för att ha hjälpt pojken.
Vilket straff pojken får är ännu inte bestämt. Enligt Corren, som pratat med pojkens advokat, riskerar han fem års fängelse.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen