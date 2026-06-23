Pojke till sjukhus efter knivskärning i Malmö
En 15-årig pojke har förts till sjukhus med livshotande skador efter en knivskärning på en buss i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.
Två tonårspojkar har gripits misstänkta för mordförsök, enligt Aftonbladet.
En av de gripna har också förts till sjukhus med livshotande skador, skriver Expressen.
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