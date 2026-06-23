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Polis på plats i Malmö. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pojke till sjukhus efter knivskärning i Malmö

Av Adam Lindh
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En 15-årig pojke har förts till sjukhus med livshotande skador efter en knivskärning på en buss i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.

Två tonårspojkar har gripits misstänkta för mordförsök, enligt Aftonbladet.

En av de gripna har också förts till sjukhus med livshotande skador, skriver Expressen.

Larmet inkom 13.51
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Flera personer blev vittnen till händelsen
Aftonbladet
Förhör med vittnen genomförs på platsen
Sveriges Television
De gripna är i övre tonåren
Expressen
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