Ytterligare en tonåring häktas för mordförsök på buss
Ytterligare en tonåring har häktats i samband med tisdagens mordförsök ombord på en buss i Malmö, rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Två pojkar, en 15-åring och en 17-åring, skadades allvarligt med stick- eller skärsår. Det är 17-åringen som nu har häktats. Enligt polisen är det inte 15-åringen som orsakat 17-åringens skador.
Sedan i tisdags sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. 17-åringen häktas misstänkt för medhjälp.
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