Ytterligare en tonåring häktas för mordförsök på buss

Polis och kriminaltekniker på plats efter att en pojke i 15-årsåldern påträffats med stickskador på en buss på Holma i Malmö på tisdagen

Ytterligare en tonåring har häktats i samband med tisdagens mordförsök ombord på en buss i Malmö, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Två pojkar, en 15-åring och en 17-åring, skadades allvarligt med stick- eller skärsår. Det är 17-åringen som nu har häktats. Enligt polisen är det inte 15-åringen som orsakat 17-åringens skador.

Sedan i tisdags sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. 17-åringen häktas misstänkt för medhjälp.