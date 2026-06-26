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Polis och kriminaltekniker på plats efter att en pojke i 15-årsåldern påträffats med stickskador på en buss på Holma i Malmö på tisdagen (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Mordförsöket på Malmöbussen

Ytterligare en tonåring häktas för mordförsök på buss

Av Hedda Hallsenius
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Ytterligare en tonåring har häktats i samband med tisdagens mordförsök ombord på en buss i Malmö, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Två pojkar, en 15-åring och en 17-åring, skadades allvarligt med stick- eller skärsår. Det är 17-åringen som nu har häktats. Enligt polisen är det inte 15-åringen som orsakat 17-åringens skador.

Sedan i tisdags sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. 17-åringen häktas misstänkt för medhjälp.

17-åringen häktades i sin utevaro eftersom han fortfarande är på sjukhus
TT
Pojkarna tros vara okända för varandra, enligt åklagare
Sveriges Television
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