Pojke var dödförklarad – hittades vid liv i bårhus

En 18 månader gammal pojke hittades livlös i en pool i den amerikanska delstaten Arizona i februari och dödförklarades senare på sjukhuset. Några timmar senare hittades han vid liv i ett bårhus, rapporterar NBC News.

Omständigheterna kring fallet är oklara och utreds av åklagare. Pojkens föräldrar misstänks för drogrelaterade brott i samband med händelsen. Även sjukhuset är under utredning och kallar situationen för ”hjärtskärande” i ett uttalande.

Efter att pojken dödförklarats av läkare var det flera som anmärkte på att det fortfarande såg ut som att han andades. Ungefär sex timmar senare upptäckte en rättsläkare att pojken fortfarande levde.

Hur pojken mår i dag är oklart, men enligt en insamlingssida på nätet uppger anhöriga att han hålls vid liv med respirator och behöver avancerad medicinsk vård.