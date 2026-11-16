Pokémon föddes som ett Game Boy-spel i Japan 1996. Samma år kom korten som i dag kan säljas för miljoner. Foto: Nintendo

Pokémonkort handlas numera som investeringar på en miljardmarknad, rapporterar New York Times. Bara i USA är marknaden för samlarkort värd omkring 95–190 miljarder kronor, enligt den japanska finanskoncernen Mizuho.

Priset styrs bland annat av hur sällsynt kortet är och vilket skick det är i, något som bedöms av särskilda företag. I februari sålde Youtubern Logan Paul ett sällsynt Pikachu-kort för rekordhöga 157 miljoner kronor.

Nostalgin driver också priserna. Barnen som bytte Pokémonkort på skolgården på 1990- och 2000-talet är nu vuxna med egna pengar – och vissa betalar stora summor för en bit av sin barndom.

– Vi skulle inte kunna sälja kort för de här priserna om det känslomässiga värdet inte fanns, säger samlaren Scott Pratte, som tjänar miljoner på korthandeln, till New York Times.