Polis åtalas – skickade fan-mejl till rikspolischefen

En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lundh. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT.

I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan, och skrev att han var ett ”stort fan” av rikspolischefen.

Mannen har erkänt handlingen och säger att det hela var ett skämt.