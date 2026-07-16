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Rikspolischef Petra Lundh. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Polis åtalas – skickade fan-mejl till rikspolischefen

Av Anders Hovne
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En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lundh. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT.

I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan, och skrev att han var ett ”stort fan” av rikspolischefen.

Mannen har erkänt handlingen och säger att det hela var ett skämt.

Mannen passade på medan kvinnan tog en paus
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