Polis döms efter visitation av gymbesökare

En polis anklagade en man på gymmet för stöld. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

En polis som inte kunde hitta sin telefon på gymmet anklagade en annan man för att ha stulit den – och beslutade sig för att visitera honom, skriver TT. Men mannen hade inte tagit telefonen, som senare hittades på gymmet.

Den anklagade mannen ska ha haft en funktionsnedsättning som bland annat påverkar hans kommunikationsförmåga. Nu gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten och dömer polisen till 30 dagsböter för tjänstefel.