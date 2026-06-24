Polis döms efter visitation av gymbesökare
En polis som inte kunde hitta sin telefon på gymmet anklagade en annan man för att ha stulit den – och beslutade sig för att visitera honom, skriver TT. Men mannen hade inte tagit telefonen, som senare hittades på gymmet.
Den anklagade mannen ska ha haft en funktionsnedsättning som bland annat påverkar hans kommunikationsförmåga. Nu gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten och dömer polisen till 30 dagsböter för tjänstefel.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen