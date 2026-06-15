En polischef i Malmö har blivit avstängd från sin tjänst efter att ha försökt boka sexträff med flera barn, rapporterar Sydsvenskan. Han chattade i själva verket med pedofiljägarsajten Dumpen.

– Vi har under måndagen fått information som vi uppfattar handlar om mycket allvarlig brottslighet där en medarbetare hos oss är utpekad, säger biträdande polischefen i region Syd Jarl Holmström till Sydsvenskan.

Den utpekade polischefen har bland annat jobbat med utredningar om barn som far illa. Han ska ha chattat om barnövergrepp från sin arbetsplats, enligt uppgifter till SVT Nyheter Skåne.

Mannen är anmäld till avdelningen Särskilda utredningar, som utreder brott där poliser misstänks.