Polisen: Bilbränderna på Rosengård har nu upphört

Stadsdelen Rosengård i Malmö har i flera år haft problem med bilbränder, men nu har de nästan upphört helt. Det meddelade Skånepolisen i ett uttalande.

Polisen i stadsdelen har kommit fram till att många av bilbränderna har varit försäkringsbedrägerier.

– Många av de här bilbränderna har ingen koppling alls till Rosengård. Folk har kört dit fordon som sedan satts i brand för att få ut pengar på försäkringen, säger kommunpolisen Malin Morän.

Under det första halvåret 2026 har endast en bilbrand rapporterats i Rosengård. Det går att jämföra med 2022 och 2023, då siffran för hela året var 85 respektive 94.