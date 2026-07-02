Polisen hade fel om familjebråk: ”Olyckligt”

Malmöpolisen spred felaktiga uppgifter när man beskrev gårdagens händelse i Limhamn som ett bråk mellan två familjer.

– Jag kan bara beklaga att det blev så. Det är djupt olyckligt, säger polisens presstalesperson Nils Norling till Aftonbladet.

I själva verket var det en man i 20-årsåldern som attackerade flera personer i sin familj med stickvapen. Enligt Sydsvenskans uppgifter misstänker polisen att han lider av allvarlig psykisk ohälsa.

Han har anhållits misstänkt för två fall av mordförsök och en grov misshandel. Tre personer vårdas på sjukhus, två av dem med allvarliga men inte livshotande skador.