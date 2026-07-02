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Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Polisen hade fel om familjebråk: ”Olyckligt”

Av Kinga Sandén
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Malmöpolisen spred felaktiga uppgifter när man beskrev gårdagens händelse i Limhamn som ett bråk mellan två familjer.

– Jag kan bara beklaga att det blev så. Det är djupt olyckligt, säger polisens presstalesperson Nils Norling till Aftonbladet.

I själva verket var det en man i 20-årsåldern som attackerade flera personer i sin familj med stickvapen. Enligt Sydsvenskans uppgifter misstänker polisen att han lider av allvarlig psykisk ohälsa.

Han har anhållits misstänkt för två fall av mordförsök och en grov misshandel. Tre personer vårdas på sjukhus, två av dem med allvarliga men inte livshotande skador.

Alla de inblandade tillhör en och samma familj
Aftonbladet
Ingen koppling till mordet i Västra hamnen i Malmö senare på onsdagskvällen
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Flera polispatruller bevakade Universitetssjukhuset MAS för att förhindra att bråket blossade upp igen där (1 juli)
Expressen
Polisens händelsenotis
polisen.se
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