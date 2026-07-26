Just nu
Polisen jagar biltjuv i Ljungby med helikopter
Polisen jagar en misstänkt biltjuv i Ljungby med helikopter på söndagsmorgonen, skriver Aftonbladet.
– Vi har flera patruller inkallade. Vi är angelägna om att få stopp på den här personen innan han skadar sig själv eller någon annan, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till tidningen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen