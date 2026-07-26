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En polishelikopter under en insats. Bilden är en arkivbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Polisen jagar biltjuv i Ljungby med helikopter

Av Tor Gasslander
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Polisen jagar en misstänkt biltjuv i Ljungby med helikopter på söndagsmorgonen, skriver Aftonbladet.

– Vi har flera patruller inkallade. Vi är angelägna om att få stopp på den här personen innan han skadar sig själv eller någon annan, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till tidningen.

Personen ska ha vägrat stanna
Aftonbladet
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