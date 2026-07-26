Polisen jagar biltjuv i Ljungby med helikopter

En polishelikopter under en insats. Bilden är en arkivbild.

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Polisen jagar en misstänkt biltjuv i Ljungby med helikopter på söndagsmorgonen, skriver Aftonbladet.

– Vi har flera patruller inkallade. Vi är angelägna om att få stopp på den här personen innan han skadar sig själv eller någon annan, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till tidningen.