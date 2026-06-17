Polisen kritisk: Kommer aldrig att kunna fälla någon
För tredje gången sedan 2021 ser ett mord i Gävle ut att bli ouppklarat, sedan tingsrätten i dag friat en misstänkt 24-åring. Från polisens håll vädras nu frustration över att det är svårt att få gärningsmän dömda i så kallade indiciemål, där en rad omständigheter pekar åt samma håll, även om avgörande bevisning saknas, skriver GD.
– Vi menar att indicierna håller. Kan inte domstolen få ordning på detta kommer vi aldrig att kunna fälla någon, säger Hasse Andersson, gruppledare för polisens enhet för grova brott i Gävle.
Åklagaren har ännu inte bestämt sig för om den friande domen ska överklagas.
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