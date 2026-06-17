Utpekad gängtopp i Gävle frias från mordmisstankar

En 24-årig man som stått åtalad misstänkt för ett mord i Gävle förra året frias av tingsrättten, rapporterar flera medier.

Han knöts till mordvapnet via dna-spår, men rätten anser inte att det räcker som bevis eftersom det inte går att fastställa när han var i kontakt med vapnet, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Mannen, som polisen menar tillhör kärnan av ett kriminellt gäng, är tidigare fälld i tingsrätten för ett mord men senare friad av hovrätten. Den gången fick han 400 000 kronor i ersättning skriver GD.

Även en 19-åring som var åtalad för medhjälp frias, skriver TT.