Utpekad gängtopp i Gävle frias från mordmisstankar
En 24-årig man som stått åtalad misstänkt för ett mord i Gävle förra året frias av tingsrättten, rapporterar flera medier.
Han knöts till mordvapnet via dna-spår, men rätten anser inte att det räcker som bevis eftersom det inte går att fastställa när han var i kontakt med vapnet, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.
Mannen, som polisen menar tillhör kärnan av ett kriminellt gäng, är tidigare fälld i tingsrätten för ett mord men senare friad av hovrätten. Den gången fick han 400 000 kronor i ersättning skriver GD.
Även en 19-åring som var åtalad för medhjälp frias, skriver TT.
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