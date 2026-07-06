Polisen varnar: Boende blir rånade när de är i trädgården
Polisen har fått in larm om flera bostadsinbrott som ägt rum medan de boende varit ute i trädgården, skriver polisen i region Väst på sin hemsida.
Gärningspersonerna ska ha smugit sig in i bostäderna via öppna eller olåsta dörrar och stulit smycken, klockor och andra mindre värdesaker, för att sedan snabbt lämna platsen.
Nu manar polisen till ökad vaksamhet när man är i eller utanför sin bostad.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen