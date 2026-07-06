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Arkivbild. (Tove Eriksson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Polisen varnar: Boende blir rånade när de är i trädgården

Av Hedda Hallsenius
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Polisen har fått in larm om flera bostadsinbrott som ägt rum medan de boende varit ute i trädgården, skriver polisen i region Väst på sin hemsida.

Gärningspersonerna ska ha smugit sig in i bostäderna via öppna eller olåsta dörrar och stulit smycken, klockor och andra mindre värdesaker, för att sedan snabbt lämna platsen.

Nu manar polisen till ökad vaksamhet när man är i eller utanför sin bostad.

Polisen: Minska risken för inbrott genom att låsa dörren – även när du är hemma
polisen.se
”Larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott”, skriver polisen
Aftonbladet
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