Polisen varnar: Boende blir rånade när de är i trädgården

Polisen har fått in larm om flera bostadsinbrott som ägt rum medan de boende varit ute i trädgården, skriver polisen i region Väst på sin hemsida.

Gärningspersonerna ska ha smugit sig in i bostäderna via öppna eller olåsta dörrar och stulit smycken, klockor och andra mindre värdesaker, för att sedan snabbt lämna platsen.

Nu manar polisen till ökad vaksamhet när man är i eller utanför sin bostad.