Vasastan från Observatorielunden i Stockholm.

Polismyndigheten genomför just nu en övning som kan komma att märkas bland Stockholmsborna, skriver man på sin hemsida.

Bland annat kommer en ”kraftig smäll” att ske.

”Polismyndigheten genomför kontinuerligt övningar för att höja förmågan att skydda samhället.”

Exakt när smällen kommer framgår inte.