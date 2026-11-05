Polisen varnar för kraftig smäll i Stockholm: ”Övning”
Polismyndigheten genomför just nu en övning som kan komma att märkas bland Stockholmsborna, skriver man på sin hemsida.
Bland annat kommer en ”kraftig smäll” att ske.
”Polismyndigheten genomför kontinuerligt övningar för att höja förmågan att skydda samhället.”
Exakt när smällen kommer framgår inte.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen