Polisen varnar för svanfamilj på E4 vid Tönnebro
Polisen uppmanar bilister att köra försiktigt på E4 vid Tönnebro. Orsaken är att en större svanfamilj försöker korsa motorvägen.
– Det ska vara några barn och några äldre svanar också. De är ju ganska stora svanarna så de märks, säger polisen Magnus Jansson Klarin till Aftonbladet.
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