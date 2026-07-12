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Inrikes

Polisen varnar för svanfamilj på E4 vid Tönnebro

Av Tomas Ekelund
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Polisen uppmanar bilister att köra försiktigt på E4 vid Tönnebro. Orsaken är att en större svanfamilj försöker korsa motorvägen.

– Det ska vara några barn och några äldre svanar också. De är ju ganska stora svanarna så de märks, säger polisen Magnus Jansson Klarin till Aftonbladet.

”Det kan bli stökigt med bilister som försöker bromsa”
Aftonbladet
Svanfamilj försöker gå över E4
Expressen
Polisens notis
polisen.se
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