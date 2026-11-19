Polisen vill att ”epadunk” försvinner från samhället
Hög och ibland störande ”epadunk” som a-traktorförare spelar är ett stort problem. Det tycker kommunpolisen Marcus Ceder i Hudiksvall.
– Musiken och den höga ljudbilden, det beteendet behöver försvinna från samhället, för det stör så pass mycket, säger han till SVT Nyheter Gävleborg.
Han pekar bland annat på att utryckningar vid ”epadunk” innebär att polisen ibland måste prioritera bort andra larm som kan vara mer allvarliga.
bakgrund
Epadunk
Wikipedia (sv)
Epadunk (även epa-dunk) eller raggardunk är en musikgenre som kännetecknas av pumpande bastung elektronisk musik, som sedan början av 2020-talet förknippas med epatraktorer och A-traktorer i Sverige. Texterna handlar ofta om alkohol, sex och att köra A-traktor. Genren nådde stora kommersiella framgångar i Sverige under 2022, med flera låtar bland de mest spelade på strömningstjänster. Musikstilen kan ses som en del av en större livsstil och kultur, där ungdomar som kör epatraktor vill visa upp sina fordon med tillhörande ljudsystem. Förutom den elektroniska partymusiken har även artister som Eddie Meduza och Lasse Stefanz kunnat höras från fordonen. Ringnes-Ronny, Bolaget, Rasmus Gozzi, Fröken Snusk, Hooja, Trippel Trubbel och Lia Larsson, är några av de artister som förknippas med genren.
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