Hög och ibland störande ”epadunk” som a-traktorförare spelar är ett stort problem. Det tycker kommunpolisen Marcus Ceder i Hudiksvall.

– Musiken och den höga ljudbilden, det beteendet behöver försvinna från samhället, för det stör så pass mycket, säger han till SVT Nyheter Gävleborg.

Han pekar bland annat på att utryckningar vid ”epadunk” innebär att polisen ibland måste prioritera bort andra larm som kan vara mer allvarliga.