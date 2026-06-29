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Hunden Ymer skadades under en sökinsats. (Polisen västra Fyrboda, Andreas Hillergren/TT)
Inrikes

Polishunden Ymer död – sökte efter försvunnen man

Av Hannah Gustafsson
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Polishunden Ymer har dött i samband med en sökinsats av en försvunnen man i Västra Götaland, skriver polisen på Facebook.

– Den transporterades till veterinär, men skadorna var så allvarliga att det tyvärr inte gick att rädda den, säger lokalpolisområdeschefen Martin Öhman till Bohusläningen.

Det är oklart hur hunden kom till skada under söndagens insats. Den försvunna mannen hittades senare död, polisen misstänker inget brott.

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