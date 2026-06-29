Polishunden Ymer död – sökte efter försvunnen man

Polishunden Ymer har dött i samband med en sökinsats av en försvunnen man i Västra Götaland, skriver polisen på Facebook.

– Den transporterades till veterinär, men skadorna var så allvarliga att det tyvärr inte gick att rädda den, säger lokalpolisområdeschefen Martin Öhman till Bohusläningen.

Det är oklart hur hunden kom till skada under söndagens insats. Den försvunna mannen hittades senare död, polisen misstänker inget brott.