Polisinsats efter klättring på Empire State Building

En polisinsats inleddes i New York efter att två personer tagit sig upp till toppen av Empire State Building, rapporterar flera medier.

Väl där vecklade de ut en flagga med budskapet:

”När kärleken till människan övervinner kärleken till makten kommer världen att känna fred”, stod det på flaggan enligt CNN.

På vägen ner stannade de även på en avsats, där den ena personen gick ner på knä och såg ut att fria, enligt bilder från NBC News.

Det är fortfarande oklart vilka de två personerna är och hur de lyckades ta sig upp till byggnadens topp. Polisen utreder händelsen.