En gripen för misstänkt mord i Sollentuna
En person har gripits misstänkt för mord och mordförsök i Sollentuna, enligt Expressen. En person har avlidit och en skadats allvarligt i händelsen.
En större polisinsats pågår på platsen.
– Det finns ingen misstanke om att det skulle finnas koppling till organiserad brottslighet eller liknande, säger polisens presstalesperson Ashkan Ardalan till TT.
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