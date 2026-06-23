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Illustrationsbild. (Vilhelm Stokstad/TT)
Inrikes

Ponny avlivad efter vargattack: ”Så jävla arg”

Av Tomas Ekelund
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En varg attackerade en shetlandsponny i sin hage i Glemmingebro utanför Ystad under måndagskvällen. Skadorna gjorde att ägarna tvingades avliva ponnyn med hjälp av veterinär, enligt Ystads Allehanda.

– Det är så fruktansvärt. Jag är så jävla arg, säger ägaren Camilla Nordström till tidningen.

Ägaren ska utan framgång ha försökt skrämma bort vargen
www.ystadsallehanda.se
Länsstyrelsen har fått in en anmälan om händelsen
TT
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