Ponny avlivad efter vargattack: ”Så jävla arg”

En varg attackerade en shetlandsponny i sin hage i Glemmingebro utanför Ystad under måndagskvällen. Skadorna gjorde att ägarna tvingades avliva ponnyn med hjälp av veterinär, enligt Ystads Allehanda.

– Det är så fruktansvärt. Jag är så jävla arg, säger ägaren Camilla Nordström till tidningen.