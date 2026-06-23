Ponny avlivad efter vargattack: ”Så jävla arg”
En varg attackerade en shetlandsponny i sin hage i Glemmingebro utanför Ystad under måndagskvällen. Skadorna gjorde att ägarna tvingades avliva ponnyn med hjälp av veterinär, enligt Ystads Allehanda.
– Det är så fruktansvärt. Jag är så jävla arg, säger ägaren Camilla Nordström till tidningen.
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