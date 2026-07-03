Porrkreatör: ”Onlyfans-lagen har inte hjälpt oss ett skit”

Förra året ändrades sexköpslagen, och det blev olagligt att till exempel köpa skräddarsydd porr från Onlyfans-profiler.

Porrkreatören Cina Pödenphant säger till DN att den nya lagen har lett till att plattformarna stängt av chattarna, och att hennes kunder skickar meddelanden till henne hundratals gånger om dagen på andra plattformar samt söker upp henne på Mrkoll.

De digitala sexköpen har inte stoppats, säger hon – de har bara flyttats till andra kanaler. Hon säger också att det har blivit större efterfrågan på fysiska sexköp.

– Den här lagen har inte hjälpt oss ett skit. Det har bara blivit krångligare och otryggare, säger hon.