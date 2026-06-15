Granskning: ”Agenter” hotar Onlyfans-profiler
”Agentbolag” som lovar hjälpa Onlyfans-profiler att tjäna mer pengar anklagas för hot, bedrägerier och våld, enligt en BBC-granskning.
BBC har talat med ett 60-tal personer som säljer bilder och videor på sajten, som främst är känd för innehåll av sexuell karaktär.
Många vittnar om att självutnämnda online-agenter tagit kontroll över deras konton, undanhållit inkomster eller hotat dem när de försökt avsluta samarbeten.
Bland annat berättar 29-åriga Rebecca från Wales att hon och hennes dotter hotades när hon bytte lösenord på Onlyfans. Hon säger också att hon blev attackerad i sitt hem av två maskerade män.
Enligt experter som BBC har talat med gör Onlyfans inte tillräckligt för att skydda profilerna, något som plattformen nekar till.
bakgrund
Onlyfans
Wikipedia (en)
OnlyFans is an Internet content paid subscription service based in London, England. The service is widely known for its popularity with pornographers, but it also hosts other content creators, including athletes, musicians, and comedians. Content on the platform is user-generated and monetized via monthly subscriptions, tips, and pay-per-view. Creators are paid 80% of these fees and earn a yearly average of $1,300. In 2021, the company launched a free safe-for-work streaming platform, OFTV. OnlyFans grew in popularity during the COVID-19 pandemic. As of 2024, the site had more than four million registered creators and 370 million registered users. In August 2021, a campaign to investigate the company began in the United States Congress, and it was reported that from October 2021 onward it would no longer allow sexually explicit material, due to pressure from banks that OnlyFans used for user payments. This decision was reversed six days later due to backlash from users and creators.
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