Granskning: ”Agenter” hotar Onlyfans-profiler

”Agentbolag” som lovar hjälpa Onlyfans-profiler att tjäna mer pengar anklagas för hot, bedrägerier och våld, enligt en BBC-granskning.

BBC har talat med ett 60-tal personer som säljer bilder och videor på sajten, som främst är känd för innehåll av sexuell karaktär.

Många vittnar om att självutnämnda online-agenter tagit kontroll över deras konton, undanhållit inkomster eller hotat dem när de försökt avsluta samarbeten.

Bland annat berättar 29-åriga Rebecca från Wales att hon och hennes dotter hotades när hon bytte lösenord på Onlyfans. Hon säger också att hon blev attackerad i sitt hem av två maskerade män.

Enligt experter som BBC har talat med gör Onlyfans inte tillräckligt för att skydda profilerna, något som plattformen nekar till.