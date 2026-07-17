Post Malone kan återvända till hip-hopen i nya albumet
Återvänder Post Malone till hip-hopen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagramklipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma.
”Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta”, lyder bildtexten.
Nöjessajten Billboard tolkar det som att artisten nu ”verkar pensionera cowboyhatten”. Post Malone släppte sitt senaste rapalbum 2022 och efter en popvända har 31-åringen tagit klivet till countrymusiken.
Det nya albumet ”The eternal buzz” blir ett dubbelalbum med 40 låtar, enligt musiksajten Complex. Albumet väntas släppas under 2026, men inget datum är kommunicerat.
bakgrund
Post Malone
Wikipedia (sv)
Austin Richard Post, känd under sitt artistnamn Post Malone, född 4 juli 1995 i Syracuse i New York, är en amerikansk sångare, låtskrivare, musikproducent och gitarrist. Malone fick sitt genombrott februari 2015 efter att han släppt sin debutsingel White Iverson på Soundcloud, och i augusti samma år blev Malone signad med Republic Records. Den 9 december 2016 släppte han sitt debutstudioalbum Stoney som nådde topp sex på Billboard och sålde platina. Den 15 september 2017 släppte han singeln ”Rockstar” som har vunnit priser, bland annat på Billboard Music Awards där den vann pris för bästa raplåt. Den 27 april 2018 släppte han sitt andra album Beerbongs & Bentleys. Beerbongs & Bentleys har vunnit priser på bland annat Juno Award för årets internationella album. Efter det har Malone släppt ytterligare fyra album; Hollywood's Bleeding släppt 2019, Twelve Carat Toothache, släppt 2022, samt Austin, den 28 juli 2023. Hans sjätte album F-1 Trillion, vilket också är hans första country-album, släpptes den 16 augusti 2024.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen