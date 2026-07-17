Post Malone kan återvända till hip-hopen i nya albumet

Post Malone under en spelning i Atlanta i fjol.

Återvänder Post Malone till hip-hopen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagramklipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma.

”Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta”, lyder bildtexten.

Nöjessajten Billboard tolkar det som att artisten nu ”verkar pensionera cowboyhatten”. Post Malone släppte sitt senaste rapalbum 2022 och efter en popvända har 31-åringen tagit klivet till countrymusiken.

Det nya albumet ”The eternal buzz” blir ett dubbelalbum med 40 låtar, enligt musiksajten Complex. Albumet väntas släppas under 2026, men inget datum är kommunicerat.