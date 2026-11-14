Nashville Predators tog sin sjunde raka seger i NHL i natt efter att ha vänt ett 1–2-underläge mot Vegas Golden Knights. Matchen slutade 3–2 efter ett straffdrama där svenske Filip Forsberg blev en av målskyttarna. Efteråt hyllade han lagets finländske målvakt Juuse Saros.

– Han höll oss kvar i matchen och gjorde några galna räddningar även i straffläggningen, säger Forsberg till NHL.com.

Ryan O’Reilly gjorde båda Nashvilles mål under ordinarie tid. För Vegas nätade svenskarna Victor Olofsson och Rasmus Andersson.