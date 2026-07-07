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Prince Harry med journalister i Austin, Texas den 22 oktober 2023. (Nick Didlick / AP)
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Prins Harry förlorar mot Daily Mail i rätten

Av Kinga Sandén
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Storbritanniens Prins Harry och flera andra brittiska kändisar förlorar mot tidningen Daily Mail i en rättegång om intrång i privatlivet. Det rapporterar flera medier.

De anklagar tidningen bland annat för att ha avlyssnat telefoner och bilar. Intrången ska ha skett mellan år 1990 och 2011. Bakom stämningen står även artisten Elton John och skådespelarna Elizabeth Hurley och Sadie Frost.

Tidningsföretaget nekar och hävdar att man kommit över uppgifterna via kontakter. Högsta domstolen anser att de kärande inte har tillräckliga bevis för sina anklagelser, enligt BBC.

Texten uppdateras.

De kärande väntas få betala tiotals miljoner pund i rättegångskostnader
Aftonbladet
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Sky News
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