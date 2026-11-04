(Charlie Riedel / AP / TT)

Demokraterna kommer att vinna kontrollen över representanthuset, enligt både CNN:s och NBC:s prognoser.

För att vinna kongressen behövs minst 218 mandat. Enligt New York Times prognos väntas Demokraterna ta 252.

Om Demokraterna övertar kontrollen kommer nuvarande demokratiske minoritetsledaren i representanthuset, Hakeem Jeffries, sannolikt bli den första svarta talmannen i amerikansk historia.

Även i kongressens andra kammare, senaten, ser prognoserna gynnsamma ut för Demokraterna.