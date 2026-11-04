Demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, är optimistisk när rösterna räknas. Inför partiets valarbetare i Washington DC talar han om ett historiskt skifte, rapporterar CNN.

– Vi står på randen till en dramatisk kursändring i det här landet, säger han.

Demokraterna har gått starkt framåt i mellanårsvalet och ser ut att kunna återta majoriteten i representanthuset, enligt flera mediers prognoser.

Om partiet lyckas kan även Jeffries själv skriva historia genom att bli representanthusets första svarta talman.