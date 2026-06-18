Public service uppfyller kraven – får kritik för textning

Kanalhuset i Göteborg, som huserar SVT och Sveriges Radio. Arkivbild.

Public service-bolagen SVT, SR och UR uppfyller sina respektive uppdrag, det menar granskningsnämnden för radio och tv.

Nämnden har gått igenom ett flertal områden, bland annat kraven på mångfald, utbudet för barn och minoriteter samt tillgänglighetskraven för personer med funktionsnedsättning. På samtliga punkter uppfyller bolagen sina respektive krav.

Men nämnden har även hittat brister hos bolagen. Bland annat kritiseras SVT för kvaliteten på sin AI-textning för andra året i rad. UR får också kritik för att inte ha utvidgat utbudet för högskolor.