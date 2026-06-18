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Kanalhuset i Göteborg, som huserar SVT och Sveriges Radio. Arkivbild. (Adam Ihse/TT)
Nöje & kultur

Public service uppfyller kraven – får kritik för textning

Av Hannah Gustafsson
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Public service-bolagen SVT, SR och UR uppfyller sina respektive uppdrag, det menar granskningsnämnden för radio och tv.

Nämnden har gått igenom ett flertal områden, bland annat kraven på mångfald, utbudet för barn och minoriteter samt tillgänglighetskraven för personer med funktionsnedsättning. På samtliga punkter uppfyller bolagen sina respektive krav.

Men nämnden har även hittat brister hos bolagen. Bland annat kritiseras SVT för kvaliteten på sin AI-textning för andra året i rad. UR får också kritik för att inte ha utvidgat utbudet för högskolor.

Textningen på SVT anmäldes ett 20-tal gånger under 2025
pressmeddelande · via.tt.se
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