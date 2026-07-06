”Q-day” oroar experter när kvantbranschen tar fart
Miljarderna strömmar in i kvantbranschen. Flera bolag är på väg till börsen eller har redan tagit klivet in. Men bakom investerarnas optimism växer också oron för ”Q-day” – den dag…
Fast Company
Quantum computing is about to get a lot more real
A surge of funding and federal action is giving th…
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