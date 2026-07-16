R Kelly ber Donald Trump om förkortat straff

Den amerikanska artisten R Kelly, som är dömd till 31 års fängelse för olika brott, har formellt bett president Donald Trump att få sitt straff förkortat, skriver Rolling Stone.

Artisten vände sig till Trump även förra året. Den gången önskade han att bli fullt benådad med hänvisning till att han hade hälsoproblem och riskerade att bli mördad i fängelset, skriver TT.

Domen gäller bland annat sexuella övergrepp, utpressning och mutbrott.